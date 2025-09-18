Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 30 0

Не только о «грехах», но и о страхах поведала певица.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Любовь Успенская призналась, что прогуливала школу и не платит за ЖКХ

На недавней Премии «Люди года 2025» от журнала FB певица Любовь Успенская разоткровенничалась с журналистами.

Когда корреспонденты спросили артистку, прогуливала ли она уроки, когда училась в школе, она с улыбкой отметила:

«Я только это и делала! Замечала, что те, кто прогуливал, стали успешными».

Певица также ответила на неожиданный вопрос о росте цен на ЖКХ. Журналисты поинетерсовались, волнует ли ее эта тема, и певица с иронией ответила:

«У меня для этого есть люди. Я еще и считать должна? Я писать еле научилась».

Не обошлось и без обсуждения насущной темы искусственного интеллекта. На вопрос о том, не боится ли она, что ИИ пишет песни, Успенская ответила:

«Я не то что не боюсь — я даже не верю. Я пою то, что пишут мне мои авторы. А ИИ пусть используют те, кто в нем нуждается».

Недавно Успенская отметила 55 лет на сцене грандиозным юбилейным концертом, где исполнила свои хиты. В роскошном черном платье и с идеальной укладкой она выглядела великолепно и демонстрировала, что в свои 71 может дать фору любому молодому исполнителю. Успенская призвала зрителей «кайфовать», напоминая всем о важности наслаждения жизнью и музыкой.

