«Просто продолжайте»: 105-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Британский долгожитель Рон Кэллоу из города Болтон отметил 105-й день рождения

Британский долгожитель Рон Кэллоу из города Болтон отметил 105-й день рождения и раскрыл простые секреты своей долгой жизни. Об этом пишет The Bolton News.

Рон Кэллоу родился в 1920 году, работал в прядильной компании, а потом стал инженером. Как сообщает издание, до 2024 года он жил один в своем доме, но потом решил переехать в пансионат для пожилых. О секрете своей долгой жизни Кэллоу отвечает в шутку: просто дышите.

«Просто продолжайте дышать», — заявил он.

Но внучка Кэллоу добавляет: дедушка всегда учил ее никогда не держать зла и сам всегда жил согласно этому правилу. Женщина уверена, что именно это и помогло ему прожить так много.

Кроме того, у мужчины есть хобби: резьба по дереву. Он лично изготовил большое количество фигурок для дома и построил для своей внучки целый кукольный домик, когда она была еще совсем маленькой.

Рон также поделился, что всю жизнь увлекается футболом, а его любимым напитком является «любой, где есть спиртное».

Ранее 5-tv.ru раскрыл секрет долголетия 110-летнего британца по имени Дональд Роуз. Он уверяет, что всему виной стал собачий корм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.