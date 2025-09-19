Новая Французская революция? Массовые протесты охватили страну

До миллиона человек ожидают на массовых протестах во Франции

Во Франции прямо в эти минуты разгорается новая волна массовых протестов, которые уже обещают стать самыми масштабными в истории страны. Французы так недовольны экономической нестабильностью и сменой правительства, что первые задержания начались с самого утра. Всего участие в сегодняшних акциях могут принять до пяти миллионов человек. На месте событий работает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

«На баррикадах даже старшеклассники. Вот так выглядит перекрытый вход в один из парижских лицеев. Мусорные баки, перевернутый мотороллер. И судя по их характерной черной одежде и масках на лицах, это та самая „школота“, которая сейчас блокирует, а вечером будет громить», — рассказал корреспондент.

Всего неделю назад протестные настроения привели к беспорядкам, насилию и уличным сражениям. В этот раз власти тоже прямо с утра — в полной боевой готовности.

На улицах Франции ожидается от 600 тысяч до почти миллиона протестующих. А что еще делать, когда меняются только премьер-министры — и больше ничего. Не откроются аптеки, не выйдут на работу учителя, врачи, пожарные. Останавливается производство.

Полный коллапс страны в ответ на провальную экономическую политику За которую именно Макрон должен ответить перед всеми.

«Мы осуждаем неуважение правительства к рабочим! Правительство и в частности Макрон просто презирают нас — так продолжаться не может», — считает водитель автобуса и представитель профсоюза CGT Фред Лионн.

Кадровая чехарда нисколько не утихомирила общество, 66% французов считают, что новый премьер страны Лекорню продолжит губительную для Франции антисоциальную политику и милитаризацию страны.

С 14 часов в Париже крупнейший митинг профсоюзов; все тот же лозунг, как руководство к действию — блокируй все. И судя по прошлому шествию, любые средства для этого будут хороши. Французская столица снова рискует оказаться в революционном огне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.