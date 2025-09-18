Певица Уитни Хьюстон вернется на сцену с помощью ИИ

Уитни Хьюстон вернется на американскую сцену с помощью искусственного интеллекта.

Голос певицы взяли со старых записей и с помощью нейросетей создали новые песни. Тур по семи городам США организовали наследники супердивы, ее вокал будет звучать под симфонический оркестр. И многие уже обвинили родственников певицы в жажде наживы, ведь это не первая попытка воскресить артистку.

Спустя четыре года после смерти поклонники вновь увидели ее на сцене в виде голограммы. Тогда концерт прошел с участием Кристины Агилеры. В итоге родственники Уитни Хьюстон отметили несовершенство цифровой копии и запретили показывать ее вновь.

