Певица Уитни Хьюстон вернется на сцену с помощью ИИ

Эфирная новость

Нейросети написали новые песни для легендарной дивы.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Пеньков; 5-tv.ru

Уитни Хьюстон вернется на американскую сцену с помощью искусственного интеллекта.

Голос певицы взяли со старых записей и с помощью нейросетей создали новые песни. Тур по семи городам США организовали наследники супердивы, ее вокал будет звучать под симфонический оркестр. И многие уже обвинили родственников певицы в жажде наживы, ведь это не первая попытка воскресить артистку.

Спустя четыре года после смерти поклонники вновь увидели ее на сцене в виде голограммы. Тогда концерт прошел с участием Кристины Агилеры. В итоге родственники Уитни Хьюстон отметили несовершенство цифровой копии и запретили показывать ее вновь.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская рэп-исполнительница Карди Би станет мамой в четвертый раз. Певица ждет ребенка от своего нового парня, футболиста Стеффлона Диггза, выступающего на позиции принимающего в клубе Национальной футбольной лиги «New England Patriots».

