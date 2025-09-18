В Москве таксист надругался над школьницей

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Девочка рассказала обо всем родителям — они и обратились в правоохранительные органы.

В Москве таксист надругался над школьницей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве задержан водитель такси, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении школьницы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

В СК уточнили, что мужчина проходит обвиняемым по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу в ближайшее время.

По данным следствия, инцидент произошел 16 сентября. Таксист, находясь в салоне автомобиля, совершил противоправные действия в отношении своей несовершеннолетней пассажирки. После происшествия школьница рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Ранее стали известны новые подробности жестокого убийства 15-летней школьницы, тело которой было найдено в апарт-отеле в Санкт-Петербурге. Погибшая была ученицей девятого класса. Она скончалась от многочисленных ножевых ранений.

Администратор отеля обратилась в полицию после того, как в одном из номеров были найдены девушка и молодой человек без сознания. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили изрезанное тело подростка. Рядом на кровати находился 18-летний житель Южно-Сахалинска с серьезными порезами на руке.

Пострадавшего юношу доставили в НИИ Джанелидзе, где он находится в тяжелом состоянии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, а также причины произошедшего.

