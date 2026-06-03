Московские роботы-курьеры угощают гостей ПМЭФ печеньем

Механические доставщики развозят сладости, напитки и сувениры для посетителей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Московские роботы-курьеры развозят угощения и сувениры для посетителей Петербургского международного экономического форума. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.
Внутри контейнеров у механических доставщиков лежит узорное печенье с белой глазурью и красной буквой «М» (Москва — Прим. ред.), а также вода в картонной упаковке. Кроме того, там находятся наборы наклеек с известными личностями, жившими в столице, знаковыми достопримечательностями, а также посвященными ей цитатами.
Это не единственные роботизированные участники ПМЭФ. Ранее 5-tv.ru писал, что к гостям ПМЭФ вышла пара разговорчивых и остроумных андроидов в забавных костюмах. Они охотно общались с людьми и гуляли по павильону.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Он уже традиционно становится одним из ключевых деловых мероприятий страны — в этом году ПМЭФ принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Форум посетят гости из более чем 100 стран.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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