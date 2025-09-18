Силуанов: российская экономика справляется с любыми финансовыми ограничениями

Министерству финансов РФ удалось добиться того, что экономика страны справляется с любыми финансовыми ограничениями и давлениями извне. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в беседе с на 5-tv.ru на Московском финансовом форуме.

Он отметил, что экономика справляется со всеми поступающими вызовами. Самым главным министр финансов назвал то, что санкции, торговые пошлины и другие ограничения не должны влиять на жизнь граждан.

«Все, что положено — пенсии, пособия, детские выплаты — все должно финансироваться, идти своим путем. Это задача министерства финансов. Как говорится, собаки лают, а бюджет исполняет свои обязательства», — объяснил он.

По словам Силуанова, на Московский финансовый форум приехало много людей из разных регионов страны и иностранных гостей. Поэтому мероприятие является отличной возможностью обсудить задачи экономики до момента внесения бюджета в Госдуму.

Юбилейный, десятый Московский финансовый форум стартовал 18 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Тема форума — «Финансовая система: вызовы и задачи». Мероприятие объединяет представителей власти, бизнеса, экспертов в сфере экономики и финансов, общественных объединений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силуанов и Собянин обсудили условия труда в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.