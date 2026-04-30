На Байконуре впервые испытали ракету нового поколения «Союз-5»

С космодрома Байконур состоялся первый в истории пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Главная особенность «Союза-5» — ее мотор. На ракете установлен самый мощный в мире жидкостный двигатель, который позволяет выводить в космос тяжелые грузы — до 17 тонн за раз.

Кроме того, аппарат сверхточен и работает на чистом топливе, что минимизирует вред природе.

«Союз-5» создан в рамках проекта «Байтерек». Проект реализуется совместно с нашими казахстанскими партнерами. А это новые рабочие места, как в России, так и в Казахстане, новые возможности, новый шаг в освоении космоса», — отметил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Ранее 5-tv.ru писал о планах России по созданию атомной станции на Луне. Сейчас ученые и инженеры работают над концепцией этого проекта. Однако процесс строительства осложняется строгими ограничениями по весу оборудования, которое нужно доставить в космос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС