ТАСС: супруга министра обороны Украины купила яхту за 26 миллионов евро

Супруга министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела элитную яхту стоимостью порядка 26 миллионов евро. Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Жена министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела роскошную суперъяхту стоимостью около 26 миллионов евро», — отметил собеседник агентства.

Речь идет о судне Tankoa S501 Vertige длиной почти 50 метров. По данным источника, яхта зарегистрирована и ходит под французским флагом.

Собеседник агентства также пояснил, что подобная форма совладения, вероятно, связана с требованиями местного законодательства. Согласно действующим нормам, не менее половины судна, зарегистрированного во Франции, должно принадлежать гражданину одной из стран Евросоюза либо компании, зарегистрированной на территории ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.