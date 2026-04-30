«Роскосмос» опубликовал кадры запуска ракеты-носителя «Союз-5»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

Старт состоялся в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки Байконура.

Фото, видео: © РИА Новости; Роскосмос; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Роскосмос» опубликовал кадры запуска ракеты-носителя нового поколения «Союз-5». Видео разместили в официальном Telegram-канале госкорпорации.

Старт состоялся в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки Байконура. Отмечается, что это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.

В «Роскосмосе» добавили, что среди ключевых преимуществ ракеты «Союз-5» — снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, увеличение ее массы до 17 тонн (в два раза больше прежних показателей), высокая точность доставки, а также применение экологически более безопасных компонентов топлива.

В воскресенье, 26 апреля, с космодрома Байконур стартовала ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-34». Корабль занял место, которое освободил «Прогресс МС-32» после полугодовой миссии. Полет занял около 50 часов. За это время корабль сделал 33 оборота вокруг Земли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корабль «Прогресс» успешно пристыковался к МКС. Сближение произошло в автоматическом режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

22:15
Радио «Судного дня» передало два новых загадочных слова
22:06
«Роскосмос» опубликовал кадры запуска ракеты-носителя «Союз-5»
22:05
На Байконуре впервые испытали ракету нового поколения «Союз-5»
22:00
Гигантских выдр из Московского зоопарка впечатлил осел Жорик
21:46
Тарасова опубликовала первый пост после госпитализации: повод — печальный
21:39
Три врага: врач назвал угрозы здоровью на майских праздниках

Сейчас читают

Умерла актриса из сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова
«Она реально мама»: Дорохов о роли Картунковой в команде
Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео