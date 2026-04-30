Радио «Судного дня» передало два новых загадочных слова

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Одно из них прозвучало в 18:58 по московскому времени.

Что известно о новых сигналах радио Судного дня

Радио «Судного дня» передало два новых слова

Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», выдала в эфир новые зашифрованные сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее эфир.

По данным мониторинга, 30 апреля в 18:58 по московскому времени в эфире прозвучало слово «Сексофай». Позднее, в 20:35, радио воспроизвело слово «Кобчик».

О радио «Судного дня»

Военная радиостанция УВБ-76 (она же «Жужжалка» — Прим. ред.) известна загадочными сигналами и закодированными сообщениями. Любители конспирологических теорий активно следят за «жужжанием» и пытаются найти смысл или скрытую информацию в переданных кодах. УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц.

Предположительно, станция начала работу еще в конце 1970-х, в разгар холодной войны, и с тех пор ее вещание практически не прерывалось. Обычно в эфире слышен непрерывный ритмичный шум, который изредка сменяется голосовыми вставками на русском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 24 апреля в 15:36 по московскому времени в эфире радио «Судного дня» прозвучало слово «Быкочерт».

