Гигантских выдр из Московского зоопарка впечатлил осел Жорик

Ослик Жорик из Московского зоопарка подружился с выдрами

Гигантские выдры из Московского зоопарка заинтересовались ослом по кличке Жорик. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в Telegram-канале.

«Во время утренней прогулки Жорика по зоопарку случилось кое-что удивительное. Наш ослик очень заинтересовал гигантских выдр!» — говорится в сообщении зоопарка.

При приближении гостя к вольеру группа хищников проявила нескрываемую радость и оживление. Представители зоосада подчеркнули, что вся «банда» выдр мгновенно выбежала к стеклу с ярким любопытством, стремясь понять, что за чудесный зверь оказался перед ними. Жорик ответил обитателям вольера взаимностью и ненадолго задержался у ограждения.

Судьба ослика Жорика сложилась непросто и заслуживает особого внимания. До переезда в столицу он находился в зоне проведения специальной военной операции, где помогал бойцам. На передовой животное выполняло важную задачу по транспортировке снарядов.

Когда подразделение меняло дислокацию, военные передали подопечного специалистам. Сначала Жорик проходил период адаптации в филиале зоопарка, расположенном в Великом Устюге.

Спустя несколько месяцев копытное перевезли в Москву, где он окончательно освоился и теперь регулярно радует посетителей своими прогулками и дружелюбным нравом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.