Зарубил топором: убийце полковника и его жены дали 20 лет строгого режима

Дарья Орлова
По предварительной информации, осужденный совершил зверское преступление из-за денег.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Мужчину, который зарубил топором полковника в отставке и его жену в Новой Москве, приговорили к 20 годам колонии строго режима. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Злоумышленник ворвался в дом полковника в августе 2024 года. Это произошло в деревне под Троицком. Преступнику 38 лет, он является уроженцем одной из стран ближнего зарубежья.

По данным 5-tv.ru, убийца работал в доме пожилых людей — помогал там по хозяйству. Он зверски убил топором 82-летнего Виктора Селезнева и его 80-летнюю супругу. Предварительно, сделал это из-за денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности дела о гибели генерала Москалика. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ погиб в результате взрыва автомобиля. Место происшествия — подмосковная Балашиха. Бомбу заложили в припаркованную у подъезда машину. Уголовное дело передали следователям, которые ранее занимались убийством генерала Игоря Кириллова. Виновного нашли, им оказался завербованный мигрант.

