Зарубил топором: убийце полковника и его жены дали 20 лет строгого режима

Убийце полковника и его жены дали 20 лет строгого режима

Мужчину, который зарубил топором полковника в отставке и его жену в Новой Москве, приговорили к 20 годам колонии строго режима. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Злоумышленник ворвался в дом полковника в августе 2024 года. Это произошло в деревне под Троицком. Преступнику 38 лет, он является уроженцем одной из стран ближнего зарубежья.

По данным 5-tv.ru, убийца работал в доме пожилых людей — помогал там по хозяйству. Он зверски убил топором 82-летнего Виктора Селезнева и его 80-летнюю супругу. Предварительно, сделал это из-за денег.

