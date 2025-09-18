Лавров: новые антироссийские санкции не являются проблемой для страны

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Новый пакет ограничений Еврокомиссия планирует представить 19 сентября.

Как повлияют на Россию новые санкции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новые антироссийские санкции не являются проблемой для страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Я не вижу, честно говоря, каких-то проблем с тем, что против России могут быть применены санкции», — сообщил он.

Лавров также объяснил, почему президент США Дональд Трамп разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине. По словам главы дипломатического ведомства, американский лидер хочет быстрых решений, однако не во всем их можно добиться.

Также Лавров отметил, что после саммита на Аляске, который прошел 15 августа с участием президента России Владимира Путина, Трамп стал выступать не с ультиматумом о перемирии, а за долгосрочное урегулирование. На данный момент позиция Штатов остается неизменной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Еврокомиссия представит новый пакет антироссийских санкций 19 сентября. Это будет уже 19-й ввод ограничений. Санкции будут нацелены на криптовалюты, банки и энергетику. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Брюссель ускорит «процесс отказа от импорта российского топлива».

