Еврокомиссия представит новый пакет антироссийских санкций 19 сентября

Новые санкции против Росси намерены ввести в Еврокомиссии (ЕК) 19 сентября. Об этом написала немецкая газета Handelsblatt.

Уточнялось, что очередной, уже 19-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России будет нацелен на криптовалюты, банки и энергетику. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Брюссель ускорит «процесс отказа от импорта российского топлива».

Также до сообщения об очередном санкционном пакете в Евросоюзе передавали, что в ближайшее время не представят новые антироссийские ограничительные меры, а их принятие отложено на неопределенный срок.

Предыдущий, 18-й пакет санкций ЕС утвердил в середине июля. Тогда под ограничения попали газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров теневого флота. К тому же санкции затронули нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

Помимо этого, меры коснулись 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Потолок цен на российскую нефть был снижен с 60 долларов до 47,6 долларов за баррель. ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, которые производятся из российской сырой нефти.

Российская сторона называет санкции Запада незаконными.

