«Родители отправляют»: психолог оценил эффективность лагерей для перевоспитания зумеров

Психолог Таранова: перевоспитать зумера за семь дней невозможно

На российском рынке запустили программу под названием «Тур для зумера». Ее авторы предлагают родителям отправлять подростков и молодежь в возрасте от 14 до 25 лет в деревню Бабенки Московской области. Там участников планируют приучать к физическому труду и знакомить с жизнью, какой она была до появления интернета.

Детский психолог Ирина Таранова рассказала в беседе с 5-tv.ru, что перевоспитать кого-либо за семь дней невозможно. Она призвала родителей не возлагать на подобные туры особых надежд — для кардинальных изменений нужно более длительное время.

«Если бы можно было перевоспитать человека за семь дней, то за семь дней мы могли бы сформировать привычку регулярно заниматься спортом, привычку правильного питания и так далее. Конечно, при формировании привычки и желаемой модели поведения нужно более длительное время», — объяснила эксперт.

От «перевоспитания» результат будет только в том случае, если человек сам захотел меняться.

«Как правило, не сами зумеры хотят туда — их отправляют родители», — подчеркнула психолог.

Для подростков их собственное поведение — вариант нормы, который не доставляет дискомфорта.

«Важным фактором для смены привычек и типичного поведения является желание самого человека», — заключила эксперт.

