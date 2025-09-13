Сигмы, милфы, гигачады и тарелочницы: кто все эти люди

Психолог Анна Гусева: не стоит сводить всех людей к ярлыкам интернет-типажей

В соцсетях все чаще обсуждают мужчин с мягкими чертами характера — так называемых «масиков», «скуфов» или «тюбиков». При этом альфа-самцы отходят на второй план, а в женской категории лидирующие позиции удерживают зрелые и уверенные в себе милфы. «Известия» вместе с экспертами проанализировали феномен интернет-терминологии и попытались понять, насколько виртуальные тренды совпадают с реальной жизнью и к чему может привести популярность инфантильных мужчин и доминирующих женщин.

Милфы и другие женские типажи

Аналитическое агентство «ПрессИндекс» исследовало, какие слова используют зумеры (рожденные с 1997 по 2012 годы) и альфа-поколение (с 2013 года и позже) для описания мужчин и женщин. За последние полгода изучили около 50 терминов. Оказалось, что представления о мужских и женских ролях заметно меняются.

В агентстве уточнили: образ альфа-самца, ранее считавшегося эталоном мужественности, постепенно теряет популярность. На смену приходит сигма — мужчина, который не участвует в борьбе за лидерство, но сохраняет харизму и привлекательность. Второе место занял масик — заботливый и мягкий партнер, ориентированный на комфорт женщины. Замыкает тройку скуф — противоположность доминантным персонажам. Даже тюбик, инфантильный молодой человек, обогнал в рейтингах альфу и гигачада.

Среди женских архетипов уверенно впереди милфа — зрелая и сексуальная женщина, за ней с большим отрывом идут альтушка и тарелочница.

При этом специалисты отметили, что подобный сленг уже давно вышел за рамки подростковой среды. Чаще всего им пользуются россияне 25–45 лет, причем женщины нередко обсуждают «масиков» и «тюбиков» с долей иронии.

Клинический психолог и сексолог Сергей Волков подчеркнул: несмотря на шуточный характер терминов, подобные классификации связаны с вопросами выживания общества.

«Во все времена люди делили окружающих по признакам, а ключевым критерием при выборе партнера всегда оставалась сексуальная привлекательность», — отметил он.

Практикующий психолог Анна Гусева добавила, что онлайн-мир тесно переплетается с реальностью, но не отражает ее напрямую, а скорее искажает. Виртуальная среда акцентирует внимание только на самых заметных типажах, игнорируя остальных. По ее мнению, соцсети формируют пространство, где зарождаются новые ценности, и рост популярности сигм, масиков и милф действительно сигнализирует об изменениях в обществе.

Масики и тюбики: новая мужская реальность

Оттеснение альф на второй план объяснимо, считают эксперты. Молодежи проще выбрать более доступные модели поведения.

«Быть настоящим мужчиной — это работа, дисциплина и постоянное преодоление. Поэтому проще стать сигмой или масиком. Последний и вовсе может позволить себе уязвимость, проявление эмоций и интересов, далеких от классической мужественности», — пояснила Гусева.

По словам Волкова, альфа-самцы — активные лидеры, которые обеспечивают безопасность и развитие общества, но управлять ими сложно, а совместная жизнь с ними требует подчинения женщиной их правилам. В современных условиях, когда женщины финансово независимы, этот типаж все меньше востребован. Сигмы же стали своеобразным компромиссом: они сохранили харизму альф, но отказались от конкуренции.

«Сигмы — индивидуалисты, их привлекают женщины, но такие мужчины редко берут ответственность за семью, действуют в собственных интересах и легко уходят», — отметил эксперт.

Масиков Волков назвал продуктом 90-х, когда традиционные мужские институты были ослаблены. Эти мужчины мягкие, заботливые, ставят комфорт женщины выше собственного, но часто лишены самостоятельности.

«Жена со временем устает быть мамой для такого партнера, и отношения рушатся», — пояснил сексолог.

Тюбики, по его словам, — это юноши 16–22 лет, выросшие в атмосфере достатка. Они инфантильны, не привыкли брать на себя ответственность и чаще воспринимаются как партнеры для развлечений, а не для серьезной семьи.

Гигачад, напротив, подчеркивает брутальность внешностью и образом жизни, но, как считает Волков, это часто вызывает насмешки женщин. А скуфы, хоть и стали объектом мемов, в реальности представляют собой стабильных и надежных мужчин, ориентированных на простые радости и семью. «Они хорошие партнеры и отцы, но их пассивность может привести к тому, что новое поколение не увидит примера для подражания», — предостерег эксперт.

Женские образы в молодежном языке

По словам Гусевой, женские типажи вроде милф, альтушек или тарелочниц отражают социальные запросы. Милфы воплощают зрелость, уверенность и стабильность, что особенно притягивает молодых мужчин.

«Молодежь видит в них эмоциональную устойчивость, которой не хватает их сверстницам», — пояснила она.

Интерес к милфам подтверждает и статистика: именно эта категория лидирует на сайтах знакомств и в поисковых запросах. Волков отметил, что мужчины нередко указывают желаемый возраст партнерши старше своего. Однако ожидания, что зрелая женщина возьмет на себя заботу о молодом партнере, в реальности редко оправдываются.

Альтушки же сочетают элементы разных субкультур, стремясь к самовыражению и свободе. Но им недостает зрелости, что делает их менее привлекательными для серьезных отношений.

Тарелочницы, по мнению экспертов, стали одним из самых спорных образов. Эти девушки стремятся к вниманию и подаркам, часто без продолжения отношений.

«Они воспринимают любовь как получение благ без отдачи, что приводит к разочарованию мужчин», — сказал Волков.

Еще один популярный термин — пикми, что в переводе значит «выбери меня». Эти девушки стараются подчеркнуть собственные достоинства, принижая соперниц, но такое поведение, по мнению специалистов, лишь отталкивает мужчин.

Уникальность каждого

Психологи подчеркивают: несмотря на популярность интернет-типажей, не стоит сводить всех людей к ярлыкам.

«Сегодня онлайн-пространство управляется лайками и хайпом. Но на самом деле в обществе существует множество здоровых моделей. Разнообразие — наше богатство», — уверена Анна Гусева.

Каждый человек — это уникальное сочетание характера, интеллекта и опыта. Именно это разнообразие и делает мир интересным, заключили эксперты.

