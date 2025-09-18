Все в сборе: как прошла встреча Путина с представителями парламентских фракций

Эфирная новость 28 0

Обсудили итоги Единого дня голосования и осеннюю сессию в Госдуме.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Синицын; 5-tv.ru

Путин встретился с представителями парламентских фракций

Президент РФ Владимир Путин сегодня сверил часы с лидерами парламентских фракций. Встреча прошла в Ново-Огареве.

Президент рассказал, что постарался не откладывать беседу и провести ее в самом начале осенней сессии Госдумы. Она как раз стартовала на этой неделе. Прежде всего остановились на итогах Единого дня голосования.

«Все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей. Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность. В современных условиях это имеет непреходящее значение. Слова благодарности, и, наверное, с этого надо было начать, это слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы», — отметил российский лидер.

Президент отметил, что на предстоящей сессии вопросов будет много. Среди приоритетов — исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Депутаты совместно с правительством уже работают над проектом федерального бюджета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

19:07
Путин: ключевая задача для России — благополучие семей с детьми
18:57
Испарилась: пропавшую в ночном клубе Бангкока россиянку ищут шестой день
18:40
Засланный Алехин: как скандальный блогер пытался стать своим среди казаков
18:34
Все в сборе: как прошла встреча Путина с представителями парламентских фракций
18:31
«Мне было больно»: Дана Борисова прокомментировала конфликт с дочерью Полиной
18:25
Трамп отказался от особого коктейля, приготовленного королевской семьей

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025