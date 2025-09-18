Путин: На линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тысяч человек

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Однако статус участников СВО не должен влиять на решение о назначении на руководящие должности.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

На линии боевого соприкосновения находятся более 700 тысяч человек. Но статус участников специальной военной операции (СВО) не должен влиять на решение о назначении их на руководящие должности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

На заседании было предложено установить квоту для участников СВО для вхождения во власть. Президент назвал такую инициативу привлекательной. Однако отметил, что благородное дело может превратиться в формализм. Путин уточнил, что в первую очередь при привлечении людей во власть нужно обращать внимание на деловые и личные качества, а не на социальное положение.

«На линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тысяч человек, поэтому среди них нужно выбирать. Но надо выбирать тех, кто хотят и склоны к такому виду деятельности», — отметил президент.

Российский лидер уточнил, что правительство должно поддерживать тех, кто возвращается с фронта. Он рассказал, что иногда ему удается пообщаться с участниками СВО, в том числе из проекта «Время героев». По словам президента, не все из них хотят руководящие должности. Путин заметил, что участники СВО разносторонние личности и порой даже делятся, что мечтают поступить в театральные училища.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин одобрил предложение вернуть Волгограду историческое название.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

