Донор в мешке: британку оплодотворили в банке спермы на дому

Диана Кулманакова
«Специалиста» она нашла через объявление в социальных сетях.

Можно ли доверять бесплатному банку спермы

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Mirror: британку оплодотворили в банке спермы на дому

Жительница Великобритании в 33 года решилась на отчаянный шаг. Она нашла объявление в социальных сетях о том, что можно бесплатно получить донорскую сперму. Затем женщина несколько раз приезжала на дом к «специалисту», чтобы пройти процедуру оплодотворения. Об этом рассказало издание Mirror.

Лора Колдман рассталась с мужем в августе 2018 года и решила, что ее шестилетнему сыну нужен брат или сестра. В тематических группах в социальных сетях она познакомилась с мужчиной, «специалистом» по оплодотворению, о котором участницы сообществ отзывались как о надежном человеке.

Спустя полгода после общения с ним Лора впервые поехала к нему домой, где мужчина ввел ей образец спермы. В течение семи месяцев процедура повторялась еще трижды.

Сын появился на свет в 2022 году. Лора отметила, что ребенок стал «ее миром», однако у него есть врожденные особенности. На данный момент врачи проверяют его на наличие аутизма.

Сама мать признается, что она ни о чем не жалеет. Но рекомендовать такой способ оплодотворения не может.

«Она теперь понимает, что биологическим отцом ее малыша „может быть кто угодно — преступник или человек с психическими расстройствами“, и она ничего не узнает», — говорится в публикации.

Донор в мешке: британку оплодотворили в банке спермы на дому
