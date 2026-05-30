Без сексологов, но с нутрициологами: Минздрав обновил список медицинских должностей

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Реформа не лишит россиян профессиональной помощи, а лишь устранит дублирование функций в системе здравоохранения.

Какие новые врачи появятся в больницах

Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей

В России официально появятся 11 новых медицинских должностей, при этом из перечня уберут 16 старых специальностей. Об этом говорится в документе Министерства здравоохранения.

Основные изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. В больницах и поликлиниках появятся такие должности, как врач по медицинскому здоровью и долголетию, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, нутрициолог, медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

При этом из списка уберут врача-акушера-гинеколога цехового врачебного участка, диабетолога, миколога, лаборанта, лабораторного миколога, протезиста, городского педиатра, подросткового участкового психиатра, психиатра-нарколога участкового, сексолога, сурдолога-протезиста, подросткового терапевта и зубного врача. Еще три специальности — бактериолог, вирусолог и паразитолог — будут официально расформированы с 1 сентября 2028 года.

Как пояснили в Минздраве, эта реформа позволит устранить дублирование функций. Их обязанности перейдут к врачам смежных направлений с обновленными компетенциями.

В Министерстве здравоохранения ранее предложили сократить срок выдачи больничных листков до трех дней. Это может коснуться тех, кто в течение шести месяцев признавался нетрудоспособным более четырех раз.

