Машина не заведется: власти поручили ввести алкозамки в автомобилях к 2030 году

Лилия Килячкова
Новые технологии могут взять на себя контроль за тем, что происходит за рулем еще до начала поездки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Правительство поручило ввести алкозамки в автомобилях к 2030 году

Российские власти рассматривают возможность внедрения специальных устройств, которые не позволят завести автомобиль, если в выдохе водителя будет обнаружен алкоголь. Об этом говорится в документе правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036-го, власти намерены определить условия и критерии использования специальных устройств, известных как алкозамки.

Кроме того, документ предусматривает внедрение технологий мониторинга состояния автомобилистов. Предполагается, что такие системы смогут фиксировать признаки усталости, засыпания или потери внимания во время управления транспортным средством.

Также ведется работа над созданием устройств для удаленного контроля параметров движения. Речь идет о сборе данных о скорости, стиле вождения и соблюдении режима труда и отдыха. При этом планируется учитывать особенности эксплуатации различных видов транспорта и специфику перевозок.

