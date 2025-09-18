Путин предупредил о рисках бесконтрольного «печатания денег»

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Решения должны быть фундаментальными, а не разовыми.

Почему правительство не напечает много денег для всех

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Президент России Владимир Путин предупредил, что если поддаться соблазну «напечатать и раздать денег», то последствия будут не самыми лучшими — в стране вырастет инфляция. Об этом он заявил на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя предложения о ежеквартальной индексации пенсий и обсуждение закона о бюджете.

«Хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках (подготовки. — Прим. ред.) закона о бюджете. Это чрезвычайно важно. Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция», — отметил Путин.

Глава государства отметил, что в стремлении улучшить положение отдельных категорий граждан можно довести ситуацию до серьезных экономических последствий. Поэтому депутатам и правительству следует выбирать меры, которые фундаментально решают проблемы, а не носят разовый характер. При этом он признал, что субсидии и поддержка остаются важными инструментами и могут применяться «точечно».

