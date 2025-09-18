Лавров: РФ готова на компромиссы по Украине, если будут учтены интересы Москвы

Россия готова к поиску компромиссов по урегулированию кризиса на Украине с условием, что будут учтены законные интересы Москвы в области безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о значимости компромисса для устойчивых договоренностей.

«Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены законные интересы других участников такой договоренности», — отметил глава МИД РФ в эфире одной из программ Первого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции не являются проблемой для страны. Лавров также объяснил, почему президент США Дональд Трамп разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.