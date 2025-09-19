Новый Арктический маршрут: Китай тестирует Северный морской путь

Китай запускает регулярные рейсы по Арктике

Китай официально подтвердил, что начинает тестирование нового постоянного морского маршрута через Арктику. Речь идет о нашем «Северном морском пути», которым китайцы иногда пользовались и раньше, но теперь хотят наладить движение на постоянной основе.

Уже 20 сентября на курс встанет первое грузовое судно Istanbul Bridge, которое выйдет из крупнейшего порта в мире Нинбо-Чжоушань, а через 18 дней должно будет в Феликстоуне, это Великобритания. Еще лет 20 назад такое путешествие даже невозможно было представить, вся Арктика была покрыта льдами. Сейчас судно тоже пойдет в сопровождении ледоколов, но работы у них будет намного меньше. А вот экономическая выгода очевидна.

Для примера — рождественские подарки, сделанные в Китае для Европы, обычно отправляли из Поднебесной в конце сентября. Через Сингапур, Суэцкий канал, Средиземное море и в итоге в Роттердаме они оказывались в конце ноября. Путешествие минимум на 40 дней. А по Севморпути экономия на перевозках и времени вдвое.

