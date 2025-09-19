Новый Арктический маршрут: Китай тестирует Северный морской путь

Впервые Пекин запускает регулярное движение судов через Арктику.

Китай запускает регулярные рейсы по Арктике

Китай официально подтвердил, что начинает тестирование нового постоянного морского маршрута через Арктику. Речь идет о нашем «Северном морском пути», которым китайцы иногда пользовались и раньше, но теперь хотят наладить движение на постоянной основе.

Уже 20 сентября на курс встанет первое грузовое судно Istanbul Bridge, которое выйдет из крупнейшего порта в мире Нинбо-Чжоушань, а через 18 дней должно будет в Феликстоуне, это Великобритания. Еще лет 20 назад такое путешествие даже невозможно было представить, вся Арктика была покрыта льдами. Сейчас судно тоже пойдет в сопровождении ледоколов, но работы у них будет намного меньше. А вот экономическая выгода очевидна.

Для примера — рождественские подарки, сделанные в Китае для Европы, обычно отправляли из Поднебесной в конце сентября. Через Сингапур, Суэцкий канал, Средиземное море и в итоге в Роттердаме они оказывались в конце ноября. Путешествие минимум на 40 дней. А по Севморпути экономия на перевозках и времени вдвое.

