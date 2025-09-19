Странный ингредиент: в составе молочки четырех производителей нашли говяжий жир

Эфирная новость 32 0

Творог, кефир и масло поставляли в торговые сети и соцобъекты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В составе молочной продукции четырех производителей нашли говяжий жир

Творог, кефир и масло четырех российских производителей признаны некачественными.

В их составе обнаружили растительные компоненты и говяжий жир. «Известиям» удалось выяснить, что это не первый раз, когда фальсификат находят в продукции Внуковского комбината», «Велды», «Кубаньрус» и компании «Дары Молока».

Молочку поставляли в крупные торговые сети и соцобъекты Теперь общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как просроченным продуктам в супермаркетах дают вторую жизнь. Отправляют их на собственные производства, и там из того, что уже «пропало», готовят блюда для отдела кулинарии. То, что на полке выглядит привлекательно, может нести смертельную угрозу.

У технологов даже есть специальный термин: сомнительная свежесть. Либо подпортившиеся продукты, либо те, у которых срок годности заканчивается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
Российские войска освободили населенный пункт Муравка в ДНР
12:10
Аппарат «Бион-М» возвращается на Землю
11:59
Остались только тапочки: тигр утащил 18-летнюю невесту в джунгли
11:52
Странный ингредиент: в составе молочки четырех производителей нашли говяжий жир
11:40
«Все линии — не просто так»: группа «Фабрика» про магию в жизни
11:37
Вредные советы: какие фото нельзя использовать для документов

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети