Странный ингредиент: в составе молочки четырех производителей нашли говяжий жир

В составе молочной продукции четырех производителей нашли говяжий жир

Творог, кефир и масло четырех российских производителей признаны некачественными.

В их составе обнаружили растительные компоненты и говяжий жир. «Известиям» удалось выяснить, что это не первый раз, когда фальсификат находят в продукции Внуковского комбината», «Велды», «Кубаньрус» и компании «Дары Молока».

Молочку поставляли в крупные торговые сети и соцобъекты Теперь общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как просроченным продуктам в супермаркетах дают вторую жизнь. Отправляют их на собственные производства, и там из того, что уже «пропало», готовят блюда для отдела кулинарии. То, что на полке выглядит привлекательно, может нести смертельную угрозу.

У технологов даже есть специальный термин: сомнительная свежесть. Либо подпортившиеся продукты, либо те, у которых срок годности заканчивается.

