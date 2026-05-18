Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США

Мурад Устаров
Он вырос вырос почти на 450 миллиардов долларов и достиг отметки свыше 39,2 триллионов долларов.

Как конфликт в Иране повлиял на госдолг США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Война в Иране

С начала боевых действий на Ближнем Востоке государственный долг США вырос почти на 450 миллиардов долларов и достиг отметки свыше 39,2 триллионов долларов. Об этом говорится в данных US Debt Clock, которые изучили «Известия».

На увеличение долга существенно повлияли оборонные расходы, которые выросли на фоне противостояния с исламской республикой. Также главными причинами стали выделение денежных средств на военные операции, помощь Израилю и рост процентных платежей по обстоятельствам.

«Конфликт вокруг Ирана может стать серьезным триггером в дальнейшем. Он уже привел к росту цен на нефть и ускорению инфляции. В результате обслуживание долга для США станет еще более обременительным, что может превратить его в фактически бездонную долговую яму», — заявил экономист Ольга Гогаладзе.

При этом она отметила, что затяжной конфликт в регионе запускает «охлаждение», но не приводит к паническому бегству инвесторов из американских активов. По ее словам, в этом случае чаще идут разговоры о необходимости вкладывать деньги в разные активы для баланса рисков.

Финансовый советник Алексей Родин подчеркнул, что рост госдолга США никак не повлияет на российскую экономику. Эксперт добавил, что Москва сейчас не осуществляет инвестиций в американские гособлигации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп намекнул опубликованным в соцсети Truth Social на возможное продолжение конфликта против Тегерана.

