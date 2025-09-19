ВДНХ приглашает школьников на выставку картин из собрания Русского музея

|
Александра Якимчук
Некоторые из 115 произведений искусства оказались в Москве впервые.

Выставка Русского музея в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Московские школьники могут бесплатно посетить в ВДНХ экспозицию из собрания Русского музея. Об этом сообщил портал mos.ru.

В Павильоне № 1 ВДНХ проходит выставка «Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея». До 1 февраля ее могут посетить все желающие. Однако у школьников в составе организованной группы от образовательного учреждения есть возможность увидеть образы столицы на произведениях искусства разных лет бесплатно. Но стоит учесть, что таким группам необходимо оставить заявку на посещение заранее.

Всего в Москве представлено 104 живописных полотна и 11 скульптур из Санкт-Петербургской национальной сокровищницы. Некоторые из произведений выставляются в столице впервые.

Экспозиция поделена на четыре тематических блока.

Первый — «Старая Москва», посвящен дореволюционному городу и иконописи московской школы.

Второй раздел — «Столица» отражает возвращение городу статуса политического центра страны.

Произведения в блоке «Новая Москва» охватывают работы художников с 1920-2010-е, объединенные темой преобразования города в мегаполис.

В четвертом разделе — «Москвичи» можно познакомиться с портретами выдающихся жителей столицы.

