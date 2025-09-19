«Такого я не ожидала»: жена Тимати показала, как рэпер проводит время с дочкой

Тимати активно проводит время с новорожденной дочерью

Модель Валентина Иванова похвалила рэпера Тимати за то, что он активно заботится о их новорожденной дочери Эмме.

Иванова опубликовала в соцсетях кадры прогулки Тимати с коляской, отметив, что исполнитель сам ухаживает за малышкой, пока она посещает салон красоты. По словам модели, она была приятно удивлена тем, как Тимур справляется с обязанностями отца, включая заботу о тепле и комфорте ребенка. В коляске вместе с Эммой удобно устроилась собака Киви, любимый питомец Валентины.

«Такого я не ожидала. Пока мама наводит красоту, папа нашагивает свою дневную норму шагов», — подписала публикацию Валентина.

Эмма стала первым ребенком Ивановой и третьим для Тимати, который уже является отцом двоих детей от предыдущих отношений. Модель посвятила утро себе, а отец взял на себя заботу о дочери, продемонстрировав активное участие в уходе за малышкой.

Ранее внимание публики привлекла мама Тимати, Симона Юнусова, которая в прошлом проявляла чрезмерную заботу о дочери бывшей невестки Алены Шишковой. На этот раз бабушка была рядом при рождении Эммы, даже перерезала пуповину, чем вызвала удивление поклонников семьи.

Поклонники обсуждают, что активное участие Тимати в уходе за ребенком и внимание бабушки могут повлиять на семейные отношения и формирование доверия между членами семьи. При этом отношение Симоны к старшему внуку Ратмиру остается менее внимательным, что вызывает вопросы о справедливости и распределении заботы среди детей рэпера.

