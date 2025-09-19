Участница группы «Фабрика» верят в линии судьбы

Найти магию внутри себя сможет каждый человек, если обратится к собственным силам и возможностям. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказали участницы музыкальной группы «Фабрика» на закрытой презентации проекта актера Антона Лаврентьева и артистки Татьяны Куртуковой «Выше гор».

По словам одной из солисток коллектива, обучение распространенной технике считывания судьбы по линиям на ладони, на самом деле, — процесс реальный, но довольно долгий.

«Скорее всего, она, на самом деле, называется не хиромантия. Но не зря же у нас у всех здесь свой рисунок? Не просто так все эти линии. Чтобы подробнее и правильно в этом разбираться, нужно изучать больше года», — — рассказала певица Ирина Тонева.

При этом другая участница группы отметила, что свою судьбу все могут вершить собственноручно, а для этого нужно лишь верить в мечты.

«Волшебство и магия — это белое и черное. Смотря во что веришь. Верить в мечту — это магия? Нет, это то, что от тебя зависит. Вот в мечту мы верим», — пояснила исполнительница Валерия Девятова.

Ранее 5-tv.ru писал, что носят на сумках участницы группы «Фабрика».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.