Лабубу? Чебурашка! Что носят на сумках участницы группы «Фабрика»

Артистки рассказали, что отечественный персонаж олицетворяет все самые лучшие качества русских людей.

Мультипликационного героя Чебурашку, которого так любят соотечественники, прикрепили к себе на сумку в качестве символичного талисмана-игрушки солистки группы «Фабрика». Подробнее о своем выборе они рассказали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой презентации спектакля режиссера Алексея Франдетти «Пока горит сердце».

По словам исполнительниц, такой их выбор далеко не случайный, поскольку персонаж олицетворяет все самые лучшие качества русских людей.

«Чебурашечку нашу знают во всем мире. В ней такая доброта. Она русская, наша», — сказала Ирина Тонева.

При этом другая участница группы намекнула, что смысл ходить с любимым героем намного глубже, ведь его образ объединяет многих поклонников.

«Она — наш ответ на мировую дипломатию», — добавила Екатерина Москалева.

К тому же певица пояснила, что в действительности Чебурашка женского пола.

«Вы знали, что Чебурашка — это женщина?» — уточнила она.

Сенсационное заявление о половой принадлежности Чебурашки писатель Эдуард Успенский сделал еще в 2006 году. Тогда драматург подтвердил, что «срисовал» персонажа с дочки своего знакомого, которая неуклюже споткнулась, на что ее отец сказал: «Ну вот, чебурахнулась».

Также исполнительницы рассказали о своем стремлении развить тренд на сельский стиль. Участницы группы считают, что нужно вносить в одежду традиционные русские орнаменты.

«У нас сейчас новая коллекция. Представление наших регионов — Кузбасс, Дальний восток, Подмосковье. Стиль выдержан в узорчиках. Может быть, и Чебурашку приоденем в наш корсетик», — поделилась планами на будущее Валерия Девятова.

Еще собеседницы поделились, что Чебурашка в сравнении с новой игрушкой Лабубу выигрывает, потому что наш герой более милый.

«Зубки он не показывает и мандаринки дарит», — заключила Валерия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему день рождения Чебурашки отмечают 20 августа и как был придуман герой.