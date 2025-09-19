Трамп: сейчас не время просить Путина о прекращении огня

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Американский лидер подчеркнул, что при необходимости он примет жесткие меры.

Будет ли Трамп просить Путина о прекращении огня

Фото: Reuters/Leon Neal

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается просить президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту Air Force One.

«Кажется, сейчас не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать, я приму жесткие меры», — подчеркнул Трамп, объясняя свои действия текущей стратегией.

Он отметил, что ключевым элементом его подхода к урегулированию конфликта является целенаправленное снижение мировых цен на нефть. По мнению президента США, именно экономическое давление через стоимость энергоносителей может стать решающим фактором для прекращения боевых действий.

«Если цены на нефть упадут, конфликт между Россией и Украиной закончится», — добавил он.

Ранее в тот же день Трамп опроверг возможность превращения ситуации на Украине в мировую войну, подчеркнув, что ранее риск эскалации был выше.

Американский лидер выразил надежду на появление позитивных новостей по урегулированию конфликта и подчеркнул, что считает себя обязанным положить конец боевым действиям на Украине, ориентируясь на экономические рычаги воздействия.

