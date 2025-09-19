В Японии ученые получили Шнобелевскую премию за камуфляж для коров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Исследование может вызвать улыбку, но на деле оно гораздо глубже, чем кажется.

Кто получил Шнобелевскую премию в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Японские ученые стали лауреатами Шнобелевской премии по биологии за работу, посвященную защите коров от укусов слепней с помощью черно-белого «зебрового» камуфляжа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень рады получить данную награду за то, что нам в действительности удалось продемонстрировать то, что кровососущие мухи значительно реже нападают на коров, если те покрыты рисунком из полосок, подобных тем, которые присутствуют на шкуре зебр», — отметил научный сотрудник Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований Японии Томоки Кодзима.

Исследование показало, что нанесение черных и белых полос на кожу животных снижает число укусов примерно вдвое. Японская работа базировалась на наблюдениях британских специалистов, которые ранее установили, что узор зебр мешает насекомым точно определить место посадки.

Церемония вручения Ig Nobel Prize проводится ежегодно с 1991 года. С 1999-го премия вручается в десяти категориях, ее цель — отметить исследования, которые сначала вызывают улыбку, но затем заставляют задуматься.

В числе других лауреатов этого года — исследователи, занимавшиеся предпочтениями ящериц-агам в выборе еды, влиянием чеснока в рационе матери на вкус молока, а также изучением поведения летучих мышей и свойств соуса для пасты.

Шнобелевская премия остается одной из самых необычных научных наград, подчеркивая ценность нестандартных идей для практики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
16:18
От укуса насекомого умерла 30-летняя актриса Марисса Лайму
16:03
Спрос на иномарки в России вырос на 300%
16:00
В Японии ученые получили Шнобелевскую премию за камуфляж для коров
15:55
Чурикова: триумфатора «Интервидения» ждет пресс-конференция
15:52
Дружба народов: участники «Интервидения» расписались на гитаре представительницы Катара

Сейчас читают

Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети