Прорыв в медицине: в Сириусе подвели итоги проекта «Время сильных»

В Сириусе подвели итоги проекта «Время сильных»

Ветераны спецоперации первыми в мире покорили Эльбрус на протезах. Сделать это им удалось, благодаря уникальным программам реабилитации. Наши врачи совершили настоящий прорыв в медицине.

Об итогах уникального проекта «Время сильных» рассказали на Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе. На этом форуме работал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Пожалуй, это лучшая характеристика кропотливого труда целой команды медиков и протезистов. Артема заново научили ходить, и он покорил Эльбрус.

«После Эльбруса я стараюсь все делать своими ножками. Брать вес какой-то — без проблем. Мы ездили, до тещи я ездил. Два ведра воды, без проблем я иду, несу, то есть, мне ничто не мешает», — рассказал ветеран СВО, участник проекта «Время сильных» Артем Тумак.

Артем Тумак — один из участников группы ветеранов СВО, которые впервые в мире вшестером на протезах ног поднялись на высочайшую точку Европы. Исторические кадры штурма Эльбруса и итоги уникальной программы подготовки и реабилитации, разработанной в ходе проекта «Время сильных», сейчас внимательно изучают диагносты, реабилитологи, протезисты. То, что сделали специалисты группы компаний «Мой медицинский центр» называют прорывом в отечественной медицине.

«Нашим проектом мы показали о том, что всем — врачам, медсестрам, ребятам — очень важно сделать именно тот самый первый шаг, после которого у них линия горизонта, она станет совсем другой. И они поймут, что нужно жить, нужно работать, нужно совершенствоваться, думая за горизонт. Как раз и те технологии, которые мы применили, они показали то, что нет ограничений», — рассказал председатель Совета директоров ГК «ММЦ» Владислав Баранов.

В научно-практической конференции «Время сильных»: медицина и технологии» приняли участие десятки врачей из разных уголков России. Здесь же, в Сириусе, на Всероссийской неделе охраны труда, в экспозоне впервые стенды, посвященные адаптации ветеранов СВО, в том числе и в лучших клиниках России. «Белоостров» — одна из таких.

Достижения специалистов «Белоострова», «СпортМедКлиники», санатория «Белые ночи» позволили выйти на пик физических возможностей людям после протезирования. Перед восхождением на Эльбрус ветераны СВО готовились несколько месяцев.

«На службе специалистов — современнейшие технологии реабилитации, в том числе и для подготовки к самым экстремальным условиям, как например эта климатическая камера. По всем параметрам я сейчас нахожусь на высоте почти четыре с половиной тысяч метров», — рассказал корреспондент.

«Такой мультидисциплинарный, персонифицированный подход, связанный с объективной диагностикой, с высокими технологиями в медицине и протезировании, дает возможность расширять социальные, физические и психологические границы людей с ограниченными возможностями», — рассказал заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «Спортмедклиники» Александр Фокин.

Ранее такое не удавалось никому, ни в России, ни за рубежом. Врачи крупнейшего частного медицинского центра России оттолкнулись от оценки резервов организма каждого участника, проанализировали все нюансы работы сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.

«Разработать такие подходы и такие протоколы, которые работают, которые доказали свою эффективность, теперь мы можем их распространить на любые фактические группы людей, в том числе с ограниченными возможностями, для подготовки к любым задачам, которые перед ними поставят», — отметила заведующая отделением функциональной диагностики Клиники высоких технологий «Белоостров» Оксана Гуткина.

Ну а сами участники продолжают жить полноценной жизнью. Артем, например, еще только предвкушает свой главный «разбор полетов».

И этот новый выход за горизонт человеческих возможностей, как и покорение Эльбруса, в очередной раз подтвердит, как далеко продвинулась отечественная медицина.

