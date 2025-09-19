Экс-замминистра обороны Попова перевели в больницу при СИЗО «Матросская тишина»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

В материалах его дела 56 томов.

Что известно по делу экс-замминистра обороны Попова

Фото: © РИА Новости/Алексей Ерешко

Бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова перевели из московского медицинского учреждения в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Об этом рассказал в беседе с 5-tv.ru его адвокат Денис Сагач.

«Попов переведен обратно в тюремную больницу, несмотря на тяжелое состояние его здоровья», — отметил правозащитник.

По словам юриста, Попов почти закончил знакомиться с материалами дела, в котором 56 томов.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против Попова возбудили год назад. Во время следствия удалось выяснить, что в 2021–2024 годах тот незаконным способом обогащался, занимая руководящую должность по контролю развития, обслуживания и работы парка «Патриот». К тому же экс-замминистра обороны незаконно увольнял сотрудников учреждения для получения выгоды.

Уточнялось, что экс-замминистра обороны России при поддержки подчиненных принуждал руководителей организаций, у которых были договоры с парком, на безвозмездной основе выполнять строительные работы на своем участке площадью в три гектара. Он завозил на собственную загородную территорию различные материальные ценности в счет парка.

Ранее 5-tv.ru писал, что на счетах экс-замминистра обороны Попова обнаружили более 30 миллионов рублей.

