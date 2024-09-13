На счетах экс-замминистра обороны Попова обнаружили более 30 млн рублей

На счетах обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра обороны Павла Попова обнаружили более 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следователями Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (часть четвертая статьи 159 УК РФ) на счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 миллионов рублей», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

На эти средства наложен арест.

В СК напомнили, что арестовано было и имущество Попова. Также арест наложили на недвижимость и счета других фигурантов уголовного дела: начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Общая сумма арестованного имущества достигает 60 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Попову официально предъявили обвинения в мошенничестве. Также сообщалось, что против него свидетельствуют Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов.