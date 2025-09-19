Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка заходил в онлайн-игры под псевдонимом Трампа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Профиль Тайлера Робинсона на платформе Steam стал частью расследования.

Что известно об убийце сторонника Трампа Чарли Кирка

Фото: Reuters/Scott G Winterton

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, использовал имя президента США Дональда Трампа в качестве игрового псевдонима на платформе Steam. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что профиль Робинсона в Steam стал частью расследования. Секретная служба США подключилась к делу вместе с ФБР, изучая цифровую активность подозреваемого: как он формировал мотивы, выбирал цель и указывает ли его поведение на более широкие риски для нынешних или бывших официальных лиц.

Следствие также установило, что Робинсон активно играл в шутер Helldivers 2, проведя за ним почти 400 часов. Всего его аккаунт в Steam насчитывает около пяти тысяч часов игрового времени. На гильзах, найденных после нападения, были обнаружены символы из онлайн-субкультур, связанных с видеоиграми.

Прокуратура округа Юта предъявила Робинсону семь пунктов обвинения, включая убийство при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит смертная казнь. Судебное заседание прошло в онлайн-формате, подсудимый в зале не присутствовал.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк открыто выступал против военной помощи Украине, критиковал президента страны Владимира Зеленского, называя его «марионеткой ЦРУ», и подчеркивал, что Крым «всегда был частью России».

