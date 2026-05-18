«Сердце счастливо»: Погребняк о личной жизни
Спортсмен признался, что не исключает возможности вновь полюбить после многолетнего брака.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Бывший футболист Павел Погребняк рассказал о личной жизни после развода с блогером Марией Погребняк. Своими мыслями спортсмен поделился в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Первая ракетка».
На вопрос о том, свободно ли его сердце после вступления его бывшей супруги в новый брак, заслуженный мастер спорта ответил с улыбкой.
«Оно (сердце — Прим.ред.) счастливо», — заявил Погребняк.
При этом спортсмен признался, что не исключает возможности вновь полюбить после многолетнего брака. По его словам, в этом плане «жизнь непредсказуема».
Мария и Павел стали мужем и женой в 2014 году. До этого они обвенчались в одной из церквей Томска. В браке у них родились три мальчика — Артем, Павел и Алексей. В сентябре 2023 года пара официально развелась.
Ранее Павел сообщил, что его дети не стали идти по стопам отца. Он подчеркнул, что пришел в футбол из-за непростых обстоятельств.
