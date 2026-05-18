«Сердце счастливо»: Погребняк о личной жизни

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 50 0

Спортсмен признался, что не исключает возможности вновь полюбить после многолетнего брака.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Павел Погребняк признался, что готов к новым отношениям

Бывший футболист Павел Погребняк рассказал о личной жизни после развода с блогером Марией Погребняк. Своими мыслями спортсмен поделился в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Первая ракетка».

На вопрос о том, свободно ли его сердце после вступления его бывшей супруги в новый брак, заслуженный мастер спорта ответил с улыбкой.

«Оно (сердце — Прим.ред.) счастливо», — заявил Погребняк.

При этом спортсмен признался, что не исключает возможности вновь полюбить после многолетнего брака. По его словам, в этом плане «жизнь непредсказуема».

Мария и Павел стали мужем и женой в 2014 году. До этого они обвенчались в одной из церквей Томска. В браке у них родились три мальчика — Артем, Павел и Алексей. В сентябре 2023 года пара официально развелась.

Ранее Павел сообщил, что его дети не стали идти по стопам отца. Он подчеркнул, что пришел в футбол из-за непростых обстоятельств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

4:48
Цена спокойствия: чем опасно подавление эмоций
4:28
Хвостатая угроза: как избежать заражения хантавирусом
4:08
Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США
3:46
«Сердце счастливо»: Погребняк о личной жизни
3:25
«Проблемки Господь дает»: Шура об отношении к жизни
3:08
Аномальное тепло: какая погода будет в Москве 18 мая

Сейчас читают

«Не рвусь ни в какие в бани»: Матросов о счастье многодетного отца
«Ненавижу спорт»: Лолита о ЗОЖ
Скандал в суде: женщина родила ребенка, будучи прикованной наручниками к скамье
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео