Аномальное тепло: какая погода будет в Москве 18 мая

День порадует как минимум комфортным атмосферным давлением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Жителей и гостей столицы в понедельник, 18 мая, ожидает жаркая погода, местами с небольшой облачностью. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 28 до плюс 30 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных плюс четырнадцати градусов.

По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 26 до плюс 31 градуса, а ночью термометры могут показать скромные плюс 12 градусов.

Также известно, что ветер будет дуть с восточного направления со скоростью пять-десять метров в секунду. При этом атмосферное давление ожидается стабильно комфортное — оно составит 748 миллиметров ртутного столба.

Днем ранеее, 17 мая, в столице за несколько часов выпало 46% осадков от майской нормы. За вечер там выпало 28 миллиметров осадков. В Московской области обилие осадков зафиксировали в Долгопрудном — 18 миллиметров, а в Люберцах — семь миллиметров.

При этом на следующей неделе москвичам пообещали 30-градусную жару, где температура воздуха превысит норму на семь-девять градусов. Хотя ранее синоптики утверждали, что такая погода наступит только с началом календарного лета.

