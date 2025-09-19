Когда размер имеет значение: в Москве прошла выставка гигантских овощей

Один из экспонатов — тыква весом более 350 килограммов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

В Москве прошла выставка гигантских овощей

Небывалыми высотами в фермерском деле сегодня хвалились в Москве. Там прошла выставка по-настоящему гигантских овощей.

Например, чтобы взвесить тыкву, выращенную в Ярославской области, потребовался кран. Ее вес составил почти 360 килограммов. По сравнению с таким даже стокилограммовый арбуз не смотрится чем-то уникальным. А вот кабачки по 70 и 80 килограммов вы вряд ли встретите в магазине. Овощи привезли со всей России. В конкурсе приняли участие около трех тысяч фермеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что московские школьники могут бесплатно посетить в ВДНХ экспозицию из собрания Русского музея.

В Павильоне № 1 ВДНХ проходит выставка «Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея». До 1 февраля ее могут посетить все желающие. Однако у школьников в составе организованной группы от образовательного учреждения есть возможность увидеть образы столицы на произведениях искусства разных лет бесплатно. Но стоит учесть, что таким группам необходимо оставить заявку на посещение заранее.

