С небес на землю: что могут показать результаты полета «Биона-М» в космос

На Землю сегодня вернулся самый необычный экипаж, который сумел покорить космос. Огненную посадку в степях Оренбуржья совершил спускаемый аппарат «Бион-М». Месяц 75 мышей и полторы тысячи мух открывали дорогу пилотируемой космонавтике.

На орбиту, которая находилась гораздо выше МКС, их отправили, чтобы изучить влияние радиации. Об уникальном полете расскажет корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Огромный металлический шар посреди выжженного поля в оренбургских степях. Это не инопланетный корабль, а биологический спутник «Бион-М 2» с вполне земными обитателями. Вот первые кадры, как ученые открывают крышку космической капсулы. Целый месяц мыши-астронавты бороздили просторы на орбите Земли, в компании с ними — мухи-дрозофилы, муравьи и бактерии, теперь они вернулись.

«Это технологический макет того самого „Биона“, в котором находились живые организмы. С одной стороны находится люк для парашюта, с другой загружается экипаж, через шлюз работает система жизнеобеспечения до старта корабля. Непосредственно перед запуском включается уже автономная система внутри самого шара», — рассказал корреспондент.

На маленькие мышиные лапки возложена важная миссия: они буквально прокладывают дорогу для пилотируемой космонавтики. Животным вживлены датчики, которые измеряют ключевые показатели, например, температуру и частоту сердечных сокращений, чтобы отслеживать каждую секунду в агрессивной среде.

«Почти полярная орбита означает более высокий уровень радиации. Он не то чтобы критически повышается, но он выше. До сих пор на этих орбитах никто не летал, между прочим», — отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

Речь идет о полярной орбите, она проходит через полюса Земли, Арктику и Антарктику. Сейчас и многочисленные спутники, и МКС движутся по экваториальной орбите, то есть вдоль экватора. Но уже несколько лет планируется запустить нашу собственную Российскую орбитальную станцию. И она первой в истории пойдет как раз по полярной орбите, уже с космонавтами.

«Это как первый шаг к тому, чтобы дать добро на запуск российской станции новой», — отметил летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

«Проект „Бион“ позволил ученым получить много данных, он расширил картину понимания влияния невесомости и других факторов на организмы», — рассказала заведующая отделом научной популяризации Музея космонавтики Людмила Лакиза.

«Бион-М 2» был запущен с космодрома Байконур 20 августа. К этой миссии ученые шли долгие 12 лет. Мышей выводили в стерильной лаборатории, специально для космических целей. Всего были отобраны 75, исключительного мужского пола, чтобы они не отвлекались от научной работы. Мухи-дрозофилы тоже были подготовлены в лабораториях, они, кстати, в условиях невесомости размножаются даже лучше, чем на Земле. Но стало ли их больше за время полета — ученые не уточняют.

А еще на борту были грибы, лишайники и семена растений. Их сохранность проверяли на случай длительных полетов или даже основания колонии на другой планете.

«Мы должны быть уверены, что семена, которые будут отправлены, с ними долетят, будут иметь нормальную схожесть, нормальные свойства», — сказал руководитель пресс-службы Института медико-биологических проблем Олег Волошин.

Первый пуск состоялся в 1973-м, и за 23 года собаки, рыбы и ящерицы, даже макаки побывали в космосе. Дальше был долгий перерыв. В 2013-м запустили модифицированную серию, а нынешний полет «Биона» стал 13-м.

«Без такой работы длительные пилотируемые миссии были бы невозможны. Одним из таких серьезных результатов программы „Бион“, которая в 1997 году завершилась, стала как раз разработка различных средств профилактики, которые позволили нам сейчас летать больше года в космосе», — отметил руководитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН Олег Волошин.

Теперь ученые будут работать с полученными данными, в том числе, с видеозаписями полета, общий хронометраж которых должен превысить два года. Особое внимание уделят бактериям. Они будут испытуемыми в уникальном эксперименте под названием «Метеорит», результатом которого, возможно, станет ответ на вопрос: «Откуда появилась жизнь на Земле?».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.