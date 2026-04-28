Корабль «Прогресс» успешно пристыковался к МКС

«Прогресс» доставил на орбиту более двух с половиной тонн грузов, в том числе новый скафандр для выходов в открытый космос.

Несколько часов назад грузовой корабль «Прогресс» успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» на МКС.

Сближение произошло в автоматическом режиме. Космонавты приступят к разгрузке после того, как проверят герметичность стыковки и выровняют давление между кораблем и станцией.

Ракета с грузовиком стартовала с Байконура. Полет занял около 50 часов. За это время корабль сделал 33 оборота вокруг Земли.

«Прогресс» доставил на орбиту более двух с половиной тонн грузов, в том числе новый скафандр для выходов в открытый космос. Также в нем находятся, топливо, продукты, вода, медикаменты, средства личной гигиены для экипажа и научная аппаратура.

Как ранее писал 5-tv.ru, российскую орбитальную станцию (РОС) начнут разворачивать в 2030 году. В полной конфигурации она заработает в 2034-м.

В прошлом году «Роскосмос» утвердил угол наклона для РОС, который обеспечит возможность наблюдения за всеми регионами страны, в том числе полярными областями, Арктикой. Специалисты госкорпорации не раз подчеркивали, что создание собственной станции не означает прекращение международного сотрудничества, а наоборот, дополнит и усилит существующие космические программы.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

9:15
Фильм «Красный шелк» взял приз на премии «ЦЕХ. За кадром»
9:00
Соловьев проведет дебаты с Боней в прямом эфире
8:43
Банда 11-летних: группа девочек закошмарила район в Хельсинки
8:32
SCMP: население Китая может сократиться на 60 миллионов человек за десять лет
8:21
Дело о гибели мальчика в бассейне: приговор не устроил ни семью, ни обвиняемых
8:06
Слишком по-дружески: Дональд Трамп нарушил этикет при встрече с Карлом III

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
«ДНК инопланетян»: Катя Лель заявила о своей исцеляющей энергии
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео