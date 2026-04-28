Корабль «Прогресс» успешно пристыковался к МКС

Несколько часов назад грузовой корабль «Прогресс» успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» на МКС.

Сближение произошло в автоматическом режиме. Космонавты приступят к разгрузке после того, как проверят герметичность стыковки и выровняют давление между кораблем и станцией.

Ракета с грузовиком стартовала с Байконура. Полет занял около 50 часов. За это время корабль сделал 33 оборота вокруг Земли.

«Прогресс» доставил на орбиту более двух с половиной тонн грузов, в том числе новый скафандр для выходов в открытый космос. Также в нем находятся, топливо, продукты, вода, медикаменты, средства личной гигиены для экипажа и научная аппаратура.

Как ранее писал 5-tv.ru, российскую орбитальную станцию (РОС) начнут разворачивать в 2030 году. В полной конфигурации она заработает в 2034-м.

В прошлом году «Роскосмос» утвердил угол наклона для РОС, который обеспечит возможность наблюдения за всеми регионами страны, в том числе полярными областями, Арктикой. Специалисты госкорпорации не раз подчеркивали, что создание собственной станции не означает прекращение международного сотрудничества, а наоборот, дополнит и усилит существующие космические программы.

