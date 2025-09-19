Путин посетил выставку на «Мотовилихинских заводах» в Перми

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

На предприятии он провел совещание по вопросам оборонной промышленности.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Синицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в Пермь для посещения предприятия «Мотовилихинские заводы» в День оружейника. В честь праздника российскому лидеру показали тематическую выставку. Кадры визита опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

На выставке представлены передовые образцы вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки и другие экспонаты.

Также Путину продемонстрировали технологические достижения и инженерные решения, которые выделяю оборонную промышленность России и дают ей превосходство на мировой арене.

Президент прибыл в Пермь с рабочей поездкой. На «Мотовилихинском заводе» он провел совещание по вопросам оборонной промышленности

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин предупредил о рисках бесконтрольного «печатания денег». Российский лидер отметил, что если поддаться такому соблазну, то последствия будут не самыми лучшими — в стране вырастет инфляция. Поэтому решения принимаемые правительством РФ должны быть не разовые, а фундаментальные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
Конструктивно: Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
18:27
Мюзикл в метро: артисты театра «Маска» представили номера в столичной подземке
18:24
Прорыв в медицине: в Сириусе подвели итоги проекта «Время сильных»
18:20
Недетские игры: в Roblох учат совершать политические убийства
18:16
«Выхожу — там кабриолет»: Седокова оценила возлюбленного дочери
18:09
Никита Кологривый сыграл Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа»

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети