Путин посетил выставку на «Мотовилихинских заводах» в Перми

Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в Пермь для посещения предприятия «Мотовилихинские заводы» в День оружейника. В честь праздника российскому лидеру показали тематическую выставку. Кадры визита опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

На выставке представлены передовые образцы вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки и другие экспонаты.

Также Путину продемонстрировали технологические достижения и инженерные решения, которые выделяю оборонную промышленность России и дают ей превосходство на мировой арене.

Президент прибыл в Пермь с рабочей поездкой. На «Мотовилихинском заводе» он провел совещание по вопросам оборонной промышленности

