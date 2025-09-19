Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии в Перми

До этого российский лидер посетил выставку в честь Дня оружейника.
Фото: © РИА Новости/Михаил Синицын
Заседание военно-промышленной комиссии (ВПК) собрал президент России Владимир Путин в Перми.
Состоится очередная подобная встреча на площадке предприятия «Мотовилихинские заводы». Машиностроительная компания занимается производством передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Военно-промышленная комиссия РФ отвечает за реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также за военно-техническое обеспечение обороны и безопасности государства. В состав комиссии включена коллегия, которая занимается текущими вопросами. Ее возглавляет президент РФ.
Накануне российский лидер прилетел в Пермь, где посетил тематическую выставку на предприятии «Мотовилихинские заводы» в честь праздника День оружейника. На выставке глава государства осмотрел новейшее вооружение и современную военную технику: реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки и другие экспонаты.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин отмечал, что Россия будет повышать боевые возможности Вооруженных сил РФ на новой технологической базе.
