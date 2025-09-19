Собянин: в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Это сделает поездки быстрее, разгрузит станции и обеспечит горожанам более комфортные маршруты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

К 2030 году в метро Москвы появится еще 13 новых пересадок и три вестибюля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В День города заработал новый участок Троицкой линии. С открытых станций можно перейти на Московское центральное кольцо (МЦК) и Калужско-Рижскую линию. Благодаря этому дорога в центр и Москва-Сити сократилась в полтора раза. В ближайшие годы появится Рублево-Архангельский радиус с переходами на Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линии и МЦК», — сообщил мэр Москвы.

Свободнее станет на станциях «Строгино» Арбатско-Покровской ветки, «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии (БКЛ), «Деловой центр» Филевской и Солнцевской линий. Вернутся удобные переходы на станциях «Деловой центр» и «Шелепиха».

На новой Бирюлевской линии запланированы три пересадки: со станции «Кленовый бульвар» на БКЛ, с «Острова мечты» на станцию «Технопарк» Замоскворецкой ветки, а станция «ЗИЛ» свяжет линию с Троицким радиусом и МЦК.

«В 2030 году откроется пересадка на станциях “Достоевская” Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий. Новые вестибюли появятся на “Лесопарковой”, “Рижской” и “Кожуховской”. Все это сделает поездки быстрее, разгрузит дороги, пересадочные станции и обеспечит москвичам более комфортные маршруты», — отметил Сергей Собянин.

Ко всем станциям будут организованы удобные подвозящие маршруты наземного транспорта.

