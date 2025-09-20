Кейт Миддлтон и Мелания Трамп подружились во время визита в Великобританию

Daily Mail: Кейт Миддлтон и Мелания Трамп подружились

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон установила теплые и «непринужденные» отношения с первой леди США Меланией Трамп в ходе государственного визита американского лидера Дональда Трампа в Великобританию. Об этом сообщила эксперт по языку тела Джуди Джеймс в интервью Daily Mail.

По словам специалиста, Кейт и Мелания продемонстрировали «живой и увлеченный разговор» во время встречи. Принцесса активно жестикулировала и стремилась увлечь собеседницу, а Мелания ответила улыбками и смехом. Эксперт отметила, что Кейт раскрыла «игривую и более мягкую сторону» первой леди, которую редко можно увидеть на официальных приемах.

Особый акцент был сделан на общих интересах Кейт и Мелании: обе активно поддерживают проекты в сфере защиты прав детей и их образования. Во время встречи со скаутами они вручили детям значки и устроили пикник.

Однако визит не обошелся без напряженных моментов. Во время приема в Виндзорском замке королева Камилла, по версии экспертов, попыталась «взять верх» над Кейт, когда Мелания переключила внимание с нее на принцессу. Камилла жестом руки указала принцессе отойти к принцу Уильяму, что выглядело «резко и властно». При этом некоторые наблюдатели предположили, что жест мог быть связан с подъехавшей конной каретой и имел практическую цель.

Представитель Дональда Трампа, в свою очередь, отметил, что первая леди и президент были «в восторге» от того, что Кейт стала одной из центральных фигур визита.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.