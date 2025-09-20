Кейт Миддлтон и Мелания Трамп подружились во время визита в Великобританию

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Однако не обошлось без напряженных моментов.

Какие взаимоотношения у Кейт Миддлтон и Мелании Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Кейт Миддлтон и Мелания Трамп подружились

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон установила теплые и «непринужденные» отношения с первой леди США Меланией Трамп в ходе государственного визита американского лидера Дональда Трампа в Великобританию. Об этом сообщила эксперт по языку тела Джуди Джеймс в интервью Daily Mail.

По словам специалиста, Кейт и Мелания продемонстрировали «живой и увлеченный разговор» во время встречи. Принцесса активно жестикулировала и стремилась увлечь собеседницу, а Мелания ответила улыбками и смехом. Эксперт отметила, что Кейт раскрыла «игривую и более мягкую сторону» первой леди, которую редко можно увидеть на официальных приемах.

Особый акцент был сделан на общих интересах Кейт и Мелании: обе активно поддерживают проекты в сфере защиты прав детей и их образования. Во время встречи со скаутами они вручили детям значки и устроили пикник.

Однако визит не обошелся без напряженных моментов. Во время приема в Виндзорском замке королева Камилла, по версии экспертов, попыталась «взять верх» над Кейт, когда Мелания переключила внимание с нее на принцессу. Камилла жестом руки указала принцессе отойти к принцу Уильяму, что выглядело «резко и властно». При этом некоторые наблюдатели предположили, что жест мог быть связан с подъехавшей конной каретой и имел практическую цель.

Представитель Дональда Трампа, в свою очередь, отметил, что первая леди и президент были «в восторге» от того, что Кейт стала одной из центральных фигур визита.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:52
Трамп признался, что США богатеет за счет конфликта на Украине
1:34
Кейт Миддлтон и Мелания Трамп подружились во время визита в Великобританию
1:22
«Будет работать»: Трамп об участии главы КНР в урегулировании кризиса на Украине
1:14
Белый дом отказался наносить удары по наркокартелям в Мексике
1:08
В Минобороны РФ высказались об инциденте с истребителями над Эстонией
0:58
«Принять реальность»: Келлог высказался о территориальных уступках Украины

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025