Выбрал наездницу: автор «Кода да Винчи» собирается жениться на своей любовнице

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Дэн Браун старше избранницы на 27 лет.

Личная жизнь автора Кода да Винчи Дэна Брауна

Фото: Roger Murmann/Zuma/ТАСС

Daily Mail: Автор «Кода да Винчи» собирается жениться на одной из своих любовниц

Знаменитый 61-летний американский писатель Дэн Браун, прославившийся благодаря мировому бестселлеру «Код да Винчи», объявил о помолвке с 34-летней голландской наездницей Юдит Питерсен. Бывшая жена автора Блайт называла ее одной из предполагаемых любовниц Брауна во время их громкого развода. Об этом сообщает Daily Mail.

О новом статусе писатель рассказал в своей новой книге «Секрет всех секретов», завершив список благодарностей словами о Юдит, которую он назвал невестой.

Имя Питерсен уже всплывало в биографии Брауна. В 2020 году его экс-супруга подала в суд, обвинив в «двойной жизни» и в том, что он тратил семейные деньги на дорогие подарки четырем любовницам — личному тренеру, парикмахеру, политическому деятелю с карибского острова Ангилья и голландской наезднице.

По словам Блайт, роман Дэна с Юдит начался еще в 2014 году, когда она жила у них дома после операции. Тогда писатель подарил наезднице автомобиль, грузовой фургон для перевозки лошадей и жеребца стоимостью около 350 тысяч долларов (14 миллионов рублей на курс того года). Сам Браун эти обвинения отрицал, утверждая, что отношения начались уже после распада брака.

Сегодня автор продолжает работать в привычном ритме — пишет до глубокой ночи и утверждает, что физические упражнения помогают ему «поддерживать поток крови и идей». Судя по всему, теперь рядом с ним в этой жизни — и в творчестве — будет его новая избранница.


