Келлог: Европе нужно быть готовой поддерживать Украину без участия США

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Спецпосланник Трампа сообщил, что Соединенные Штаты вряд ли полностью откажутся от помощи.

Европа будет поддерживать Украину без участия США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страны Европы должны быть готовы продолжать оказывать поддержку Украине, даже в том случае, если США сократят свою помощь. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в беседе с The Telegraph.

«Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью откажется (от поддержки — Прим. Ред.), но лучше, чтобы Европа твердо стояла на ногах», — заявил Келлог.

Он также отметил, что в настоящий момент государства Европы почти самодостаточны в вопросе военной помощи Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европейский союз (ЕС) обсуждает способы использования замороженных российских активов для обеспечения Украины кредитом, чтобы укрепить ее военные финансы. В ЕС это намерены сделать в обход Венгрии, так как со стороны страны есть риск наложения вето.

Украина намерена вернуть данный кредит только в случае того, если Россия по завершению конфликта выплатит репарации, которые страна якобы должна Незалежной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Суд отклонил иск Трампа против издания The NYТ на 15 миллиардов долларов
22:46
С небес на землю: что могут показать результаты полета «Биона-М» в космос
22:31
Келлог: Европе нужно быть готовой поддерживать Украину без участия США
22:16
Президент США планирует встретиться с лидером КНР на саммите АТЭС в Южной Корее
22:03
«Бесконечные эмоциональные качели»: дочь Тимати занимается с психологом
21:51
«Хватит!» — Французский политик призвал не поддерживать Украину финансово

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025