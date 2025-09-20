Шесть изуродованных тел завернули в полиэтилен и выбросили на трассу в Мексике

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Власти полагают, что люди были убиты еще до того, как они были обезображены.

Шесть людей убили в Мексике

Фото: www.globallookpress.com/David De La Paz

Обнаружены изуродованные тела шести человек — четырех мужчин и двух женщин — в криминальном районе штата Халиско. Жертвы были связаны, а тела завернуты в полиэтилен. Власти полагают, что люди были убиты еще до того, как они были обезображены и выброшены около трассы. Об этом сообщило издание Mirror.

По предварительным данным, погибшие могли быть жителями соседнего штата Сакатекас, однако местное правительство вступило в конфликт с Генеральной прокуратурой и не согласилось с версией о перемещении тел.

Регион, где были найдены тела, известен высоким уровнем преступности и присутствием наркокартелей. Причины убийств пока остаются неясными, однако власти заявили, что приоритетной задачей является поиск и задержание виновных.

Обнаружение тел совпало с обострением дискуссии вокруг лидера картеля Халиско Немезио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Власти США намерены активизировать преследование наркобарона, в то время как Мексика опасается, что это может привести к вспышке насилия — в том числе в Гвадалахаре, где в 2026 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

