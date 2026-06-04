Судившаяся с Макроном Кэндис Оуэнс выступит на ПМЭФ-2026

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Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева 51 0

Американская журналистка прилетела в Петербург, чтобы обсудить связь между многодетностью и карьерным ростом в медиа.

Журналистка из США Кэндис Оуэнс выступит на ПМЭФ

Фото: www.globallookpress.com/m9rppfh5cx

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Тема:
ПМЭФ 2026

Американская журналистка Кэндис Оуэнс выступит на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о семейных ценностях, следует из программы форума.

Журналистка ведет популярный в США подкаст и является заметным голосом консервативного лагеря. Только в соцсетях за ней следят больше шести миллионов человек.

С весны 2024 года она неоднократно утверждала, что жена французского президента Эмманюэля Макрона Брижит на самом деле родилась мужчиной. Эти заявления дошли до того, что осенью 2025 года чета Макрон была готова представить в суде неопровержимые доказательства обратного.

Оуэнс пригласили на ПМЭФ обсуждать семейные ценности и демографию. Вместе с ней в дискуссии примут участие телеведущая Юлия Барановская и актриса Анна Хилькевич. Модератором выступит Мария Ситтель.

Сама американка уже побывала в Москве — об этом говорят ее свежие публикации в соцсетях. Она выложила кадры ночного центра столицы. Москва, по ее словам, оказалась невероятно красивой.

Оуэнс известна ультраправыми взглядами, резкой критикой движения Black Lives Matter и громкими расследованиями. Самый скандальный ее проект — серия роликов на YouTube, где она сделала провокационные заявления о первой леди Франции. Из-за той клеветы Брижит Макрон пришлось обращаться в суд, чтобы защитить свою честь.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

ПМЭФ-2026 не ограничивается только деловой повесткой. Параллельно проходит культурная программа под брендом фестиваля «Петербургские сезоны»: для гостей подготовлены выставки, концерты, театральные постановки и экскурсии. При этом доступ к форуму остается закрытым: участие возможно только после регистрации и одобрения заявки, а вход на площадку осуществляется по персональным бейджам. Следить за основными событиями можно через трансляции на официальных ресурсах форума, федеральных телеканалах и онлайн-платформах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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